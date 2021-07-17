Kızılay'ın sel mağdurlarına yardımları sürüyor

Beslenme hizmeti kapsamında 1 sahra mutfak kiti, 3 ikram aracı ve 2 mobil aşevi ile 20,800 kişi/öğün kapasiteli mobil ve beslenme üniteleri alanda sıcak yemek, ikramlık ve yardım kolisi dağıtımı yaparken toplam 35 personel bölgede görevlendirildi.

Ayrıca Erzurum ilinde bulunan 1.200 kişi/öğün kapasiteli 1 mobil aşevi sevke hazır halde bekletiliyor.

Sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerde yürütülecek çalışmalarda kullanılmak üzere 6 adet çardak çadırı ile 2 adet saha aydınlatma ünitesinin sevki Kızılay tarafından gerçekleştirildi.

Rize sahil Merkez Cami ve Muradiye Cami'de hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan Mevlidi Şerife ekiplerce katılım sağlanarak, vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan çalışmaları yerinde takip ediyor.

Hülya Keklik



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