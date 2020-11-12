İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızılcahamam'da 35 bin fidan toprakla buluştu

Kızılcahamam'da 35 bin fidan toprakla buluştu
Kızılcahamam'da 35 bin fidan toprakla buluştu

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında vatandaşlara 5 bin adet ücretsiz karaçam ve selvi fidanı dağıtıldı.

Kızılcahamam Orman işletme Müdürlüğü tarafından “Bir Fidan Toprağa, Bin Nefes Geleceğe” seferberliği kapsamında Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanında ücretsiz olarak verilen fidanlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Diğer taraftan 'Geleceğe Nefes' kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşti. Kızılcahamam'da pandemi nedeniyle kısıtlı tutulan ve ilçe protokolünün katıldığı ağaç dikme organizasyonunda Orman İşletme Şefliği tarafından temin edilen 30 bin adet fidan toprakla buluştu.

Uğur Demirbaş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.