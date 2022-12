Kızılelma ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, taksi ve koşu testini başarıyla tamamlamıştı. Test sürüşünden başarıyla geçen Kızılelma ilk kez havalandı. Kızelma'nın havalandığı anları sosyal medyadan paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

We could not keep it anymore on the ground. It flew! Thanks to our Lord. pic.twitter.com/kfQAoKzrKz