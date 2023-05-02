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Kızılelma ve Solotürk birlikte uçtu

Kızılelma ve Solotürk birlikte uçtu
Kızılelma ve Solotürk birlikte uçtu

Kızılelma ve Solotürk birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi.

Kızılelma ve Solotürk birlikte uçtu - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Sizlere Büyük ve Güçlü Türkiye'yi seyrettirmek istiyoruz. Bir yanda gökyüzünde imkansızı başaran Kahraman Türk Pilotu'nun eseri SOLOTÜRK. Diğer yanda Türk mühendislerinin güçlü yarınlarımıza imzasını attığı Kızılelma! Bu kol uçuşu da bir ilk! Güçlüyüz, gururluyuz!” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal
 

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