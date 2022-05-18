Kızılırmak Deltası'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kızılırmak Deltası'nda çıkan saz yangınına ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ile Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi. Yangın, alana yayılım göstermeden yangın söndürüldü. 4 farklı noktada çıkan faili meçhul yangın ile ilgili olarak Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ile Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ortak çalışma yürütüyor.

Yangın söndürme çalışmalarına 11. Bölge Müdürü Halim Özdemir, Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Fatih Bulut, Samsun İl Şube Müdürü Mevlüt Özyanık ve Bafra DKMP şefliği personelleri ile Bafra Orman İşletme Müdürlüğü orman yangın söndürme ekipleri katıldı.