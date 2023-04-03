Kızılırmak mevsim yağışlarıyla coştu

Sivas'ta geçtiğimiz yaz kuraklığın etkisiyle otlağa dönüşen Kızılırmak, mevsim yağışlarıyla özlenen görünümüne kavuştu. Kızılırmağın coşkun sularının üzerinde bulunan tarihi Eğri köprü ve Kesik köprünün bütün gözlerinden aktığı görüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar ise geçen seneye göre su seviyesinin arttığı ve böyle devam ettiği sürece tarımsal faaliyetlerin olumlu etkileneceğini söylediler.

Volkan Kaplan - Onur Erden

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