Kızılırmak'ta tatbikat yapan FETÖ üyeleri adliyeye sevk edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce; Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İç Anadolu Bölgesi'nde yeni yapılanma girişimi ve faaliyetleri içerisinde oldukları belirlenen, örgütün deşifre olmamış ve hakkında yasal işlem yapılmayan örgüt mensuplarınca örgütü ayakta tutma faaliyeti yürüten şahıslara yönelik Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından KOM Daire Başkanlığı'nın destekleriyle Fethullahçı Silahlı Terör Örgütüne yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda FETÖ'nün Kayseri ve çevre illerde, özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde yeni yapılanma girişimi ve faaliyetleri içerisinde oldukları, örgütün deşifre olmamış ve hakkında yasal işlem yapılmayan örgüt mensuplarınca örgütü ayakta tutma faaliyetleri içerisinde oldukları belirlendi. K.G, İ.U, M.A.C, S.Y, H.G ve R.A isimli şahısların yeni bir yapılanma çalışması yürüttükleri ve tutuklanan FETÖ üyelerinin ailelerini ziyaret ederek, destek verdikleri belirlendi. Çalışmaların devamında ise, her hafta İstanbul'a giderek genellikle dolar olarak en az 30 bin TL getirip Kayseri başta olmak üzere Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat ve Ankara illerindeki örgüt üyelerine dağıttıkları tespit edildi.

Terör örgütünün yurt dışında bulunan üyelerinin ise ‘Money Gram' isimli bir bankacılık sistemi üzerinden paraları tahsil ederek hem örgüt üyelerine dağıtıp hem de örgüte yeni üyeler kazandırma çabaları içerisinde olduğu da bilgiler arasında. Çalışmalarda polisten kaçan firari üyelerin de mobese olmayan yerlerde araç içerisinde veya bir örgüt evinde buluştukları belirlenirken, Yunanistan'a 6 bin Euro karşılığında kaçmak isteyen üyelerin de kendilerine tatilci süsü verip Meriç Nehri üzerinden geçerek, Kızılırmak'ın uzandığı ıssız yerlerde kolluk kuvvetlerine yakalanmadan nasıl geçeceklerine dair tatbikatlar yaptırıldığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, örgüt adına yüksek miktarda maddi destek sağlayan H.H.Ü, S.Ç, M.K, A.B, Z.Ş, M.E, S.U, M.Y.T, İ.C ve M.Ö ile birlikte firari olan B.U, A.C, A.E.B, D.A, S.P, F.Ü, R.S, H.H.E, S.E ve Z.C Kayseri merkezli ve eş zamanlı olarak Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Afyon ve Erzurum olmak üzere 6 ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerin ev ve iş yeri aramalarında, örgüte ‘Himmet Parası' olarak toplanan 18 bin 500 TL, 2 bin dolar ve 805 euro, örgüsel yazışma kayıtları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan FETÖ üyeleri adliyeye sevk edildi.