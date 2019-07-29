İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızıltepe'de alacak-verecek kavgası: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı

Kızıltepe'de alacak-verecek kavgası: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı
Kızıltepe'de alacak-verecek kavgası: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yabancı uyruklu iki aile arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Olay, Kızıltepe'nin Küçükayrık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu iki aile arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.M. (35) vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı.

Olayda eşinin bıçaklandığını görerek müdahale etmek isteyen A.M.'nin eşi Y.A. ve isimleri öğrenilmeyen 2 çocuk da bıçak darbeleriyle yaralandı. Ağır yaralanan A.M. olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ve 2 çocuğu olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden A.M.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.  

Mihdi Aydoğan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.