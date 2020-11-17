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Kızıltepe'de derede oluşan köpükler korkutuyor

Kızıltepe'de derede oluşan köpükler korkutuyor
Kızıltepe'de derede oluşan köpükler korkutuyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Demirkapı köyünden geçen Zergan Deresiden yükselen köpükler ve kötü koku tedirginliğe sebep oluyor. Köylüler özellikle akşamları kötü kokudan kapılarını açamadıklarını belirterek, yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi.

Kızıltepe'ye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkapı köyünde vatandaşlar, Zergan Deresindeki görüntü nedeni ile tedirginlik yaşıyor. Köpük dalgalarının oluştuğu derede vatandaşlar, yayılan kötü koku nedeni ile evlerinin kapılarını açamıyor. Köylülerin iddiasına göre geçtiğimiz ay dereye giren bir çocuk 10 gün hastanede tedavi edildi.

Köpük dalgalarının ve kötü kokunun nereden kaynaklandığını bilmediklerini ifade eden köylüler, yetkililerin buna bir çözüm bulmasını istedi. Demirkapı köyü sakinlerinden Mesut Kılıç, "Akşamları dışarı çıkamıyoruz. Pis kokudan dolayı pencereleri açamıyoruz. Kardeşim geçenlerde suya girmişti 1 hafta, 10 gün hastanede kaldı. Tarımsal sulama yüzünden herkes suyu buraya boşaltıyor. Bunun temizlenmesini istiyoruz. Bu köpük ve pis kokunun tarımsal ilaçlardan kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.

Selman Güneş
 

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