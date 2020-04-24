Kızıltepe'de hayvan otlatma kavgası: 1 ölü

Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Mahallesi 1009. Sokak'ta iki aile arasında at otlatma yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre D.Ö, diğer ailenin evini pompalı tüfekle bastı.

D.Ö'nün evin kapısına ateş etmesi sonucu kapının arkasında bulunan 15 yaşındaki Berfin Ç. başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Berfin Ç.'yi ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı. Genç kız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ve çevrede geniş güvenlik tedbirleri alan polis, olayın faili D.Ö'yü gözaltına aldı.

Evi ateşe verdiler

İddiaya göre, olayın ardından Ç. ailesi fertleri diğer ailenin evini ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Olaya ilişkin polis ekiplerinin geniş çaplı incelemesi sürüyor.

Selman Güneş

