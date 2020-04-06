Kızıltepe'de kavga eden iki aileye 81 bin 900 lira sosyal mesafe cezası

Olay dün gece saatlerinde Karakuyu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında elektrik hattı yüzünden kavga çıktı. Olayda kavga eden 26 kişiden 9'u yaralanarak Kızıltepe'deki hastanelere kaldırıldı. Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandı. Kavgaya karışan 26 şahsın her biri hakkında, aralarında sosyal mesafe bırakmayarak korona virüs kapsamında alınan tedbirlere uymamalarından dolayı 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 81 bin 900 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Selman Güneş