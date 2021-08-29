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Kızıltepe'de kaza yapan tır alev alev yandı

Kızıltepe'de kaza yapan tır alev alev yandı
Kızıltepe'de kaza yapan tır alev alev yandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde İpekyolu üzerinde kaza yapan tır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kızıltepe’de kaza yapan tır alev alev yandı - Tıkla İzle

Kaza, sabah saatlerinde Viranşehir-Kızıltepe karayolunda meydana geldi. İpekyolu'nda sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, seyir halindeyken kaza yaptı.

Kaza sonrası tır aniden alev aldı. Tır şoförü pencereden kendini dışarı atıp kurtulurken, yoldan geçen araç sürücüleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Kızıltepe İtfaiye Amirliği ekipleri, tırdaki yangına müdahale etti. Vatandaşların da yardımıyla yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Kaza ve yangınla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Selman Güneş
 

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