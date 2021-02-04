Kızıltepe'de PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik operasyon

Kızıltepe ilçesinde yapılan operasyonda ayakkabının içerisine gizlenmiş 200 gram plastik patlayıcı ele geçirildi. Söz konusu operasyonda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde yabancı uyruklu şahısların terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü belirledi.

Kızıltepe'de gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ayakkabı içerisine gizlenmiş 200 gram plastik patlayıcı madde, anahtar sistemi ve elektrikli fünye, birçok doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Adliyeye çıkarılan 4 şüpheliden 1 tutuklanarak ceza evine gönderildi, 2 şüpheli sınır dışı edildi, 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Selman Güneş

