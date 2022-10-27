Kızılyıldız - Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!

KIZILYILDIZ 1 - 1 TRABZONSPOR
Maçtan Dakikalar
1' İlk düdük geldi ve karşılaşma başladı.
25' Bakasetas'a faul yapan Dragovic sarı kart gördü.Sarı Kart - Aleksandar Dragovic
27' Bukari'nin ceza sahasının sağından yaptığı sert vuruşta Uğurcan son anda kornere çeldi.
36' GOL! Kızılyıldız, Katai'nin golüyle 1-0 öne geçti. Umut'un hatalı pasında topu alan Bukari pasını Katai'ye verdi. Katai'nin ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta top ağlara gitti.Gol - Aleksandar Katai
39' GOL! Bakasetas, Trabzonspor'a beraberliği getiren golü attı. Bakasetas sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Bakasetas'ın sert şutunda top ağlarla buluştu.Gol - Anastasios Bakasetas
İLK 11'LER
Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunkovic, Rodic, Kanga, Srnic, Bukari, Katai, Mitrovic, Pesic
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut.
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