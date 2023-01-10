Kızını öldüren anneye darp gerekçesiyle ‘tahrik indirimi'

İzmir'de Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne 17 Mayıs 2021'de gelen Ayşe Vural, kızını öldürdüğünü, eşi ve oğlunun olay ile ilgisi olmadığını belirterek teslim oldu. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, Vural'ın Laleli Mahallesinde yaşadığı 5 katlı apartmanın giriş katındaki evine gitti. Ekipler, Zeynep Vural'ın yatağında cansız bedenini buldu. Ayşe Vural, eşi S.V. ve oğlu Ö.V. gözaltına alındı. İncelemede, Zeynep Vural'ın boğularak öldürüldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Zeynep Vural'ın cenazesi toprağa verilirken, anne Ayşe Vural ise tutuklandı. S.V. ve Ö.V. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede savcı, eylemin Ayşe Vural tarafından tek başına meydana getirilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Savcı ayrıca sanıkların ifadelerinde çelişkiler olduğunu vurguladı. 3 sanık hakkında ‘Üstsoy veya altsoydan birini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Davanın İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında Ayşe Vural, “Kızımı öldürmek istememiştim” diyerek beraatini talep ederken, mahkeme heyeti, Ayşe Vural'a ‘Alt soydan birini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet ayrıca ‘tahrik' ve ‘iyi hal' indirimleri uygulayarak cezayı 18 yıl 4 ay hapse indirdi. Tutuksuz sanıkların ise beraatine hükmedilerek duruşma bitirildi.

Zeynep Vural cinayetinde gerekçeli karar açıklandı. 24 sayfalık gerekçeli kararda, İzmir Morg İhtisas Dairesince düzenlenen rapor da yer aldı. Raporda; Zeynep Vural'ın hyoid kemik sol boynuzunda ekimozlu kırık belirlendiği, ölümünün boğmaya bağlı mekanik asfiksi ve beyin iskemisi sonucu meydana geldiğine vurgu yapıldı. Ölü muayene raporu ve otopsi raporunda tespit edilen maddi bulgulara göre ölümün, Ayşe Vural'ın savunmasında ileri sürdüğü gibi kızı Zeynep Vural'ı boynundaki fularından tutup, yere doğru çekerek yere düşürmesi sonucu meydana gelmesinin mümkün olup olmadığı konusunda bilgi verilmesi için İzmir Morg Dairesi Başkanlığına yazı yazıldığı belirtildi. Yazıya gelen cevapta, fuların yumuşak materyal olduğunun kabul edilmesi halinde telemin fularla meydana getirilmesinin mümkün olmadığı, telemin ip gibi daha sert materyal ile oluşmasının mümkün olduğu kaydedildi. Ayrıca boğma eyleminin, ip veya benzeri materyalin önden arkaya ve yukarı doğru çekmek suretiyle gerçekleştirilmesinin mümkün olduğuna da dikkat çekildi. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin raporuna göre, Ayşe Vural'ın cezai ehliyetinin tam olduğu da yine gerekçeli kararda yer aldı.

Ali Gözeten



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