Kızının çekmeye bile korktuğu yaban domuzlarını elleriyle besledi

Önceden tahmin edilemeyen hareketleri sebebiyle son derece tehlikeli hayvanlardan olan yaban domuzları, beslenmek için yerleşim yerlerine nadir de olsa iniyor. Bu sürülerden iki tanesi Antalya'nın kent merkezi ve Kaş ilçesinde görüntülendi. Kaş'ta yerleşim yerlerine inen 10'a yakın yaban domuzu sürüsünü, Mehmet Özdere isimli bir esnaf elleriyle besledi. Domuzlar, elindeki ekmeği parçalayıp yere atan esnafın ayaklarının dibine kadar yaklaştı.

Suat Metin

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