Kızının öldürüldüğünü iddia eden baba, beraat eden şahsın cezalandırılmasını istiyor

Olay, 28 Ağustos 2021 tarihinde Yazıkonak Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, baba evinde bulunan 22 yaşındaki Bahar Turğut ile dini nikahlı eşi 23 yaşındaki M.O. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Bahar Turğut'ın annesi, ikilinin bulunduğu odaya girerek tartışmalarını sonlandırmak istedi. Anne, kızının isteği üzerine odadan dışarı çıktı ve ardından silah sesi duyuldu. Anne tekrar odaya girince kızını kanlar içinde yerde buldu. Turğut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken M.O. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşması görülen M.O.'ya 25 yıl hapis cezası verildi.

Ardından dosya Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gitti. Burada ise M.O.'nun beraatına karar verildi. Karar sonrasında Turğut ailesi büyük şok yaşadı. Adalete güvendiğini fakat kararın doğru olmadığını dile getiren baba Mehmet Ali Turğut, bir üst mahkemeye başvuracağını söyledi. Göz yaşları içerisinde kızının intihar etmediğini aktaran baba Turğut, kocası tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Kamil Can Kılıç

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