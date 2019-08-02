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Kızıyla tartışan damadını av tüfeği ile vurdu

Kızıyla tartışan damadını av tüfeği ile vurdu
Kızıyla tartışan damadını av tüfeği ile vurdu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kayınpeder kızıyla tartışan damadını av tüfeği ile vurdu.

Olay akşam saatlerinde Çayırlı Köyü Yenimahalle mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iş yeri işletmecisi olan B.G. ile eşi M.G. maddi anlaşmazlıklar sebebiyle tartıştı. Tartışmadan haberdar olan B.G.'nin babası Ş.G. yanında bulundurduğu ruhsatsız av tüfeği ile olay yerine gelerek M.G.'ye bir el ateş etti. Silah sesini duyan köy sakinleri durumu Jandarma ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan yaralı damat tedavisinin ardından taburcu edildi. Kayınpeder ile damat jandarma tarafından gözaltına alındı.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.  

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