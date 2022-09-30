'Kızlar için Yapay Zeka' Projesi Özbekistan'da sunuldu

Bilgisayar ve bilişim alanlarında sıklıkla duyduğumuz Yapay Zeka (AI); turizmden, hukuka, bilişimden sanata kadar birçok farklı alanda karşımıza çıkıyor. Çok sayıda yapay zeka uygulaması sayesinde daha kişisel ve konforlu bir hale gelen eğitim de, yapay zekanın dönüştürdüğü alanlardan biri. Bu çerçevede Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Akademisyenleri tarafından ortaya çıkan “AI for Girls” projesi 19-20-21 Eylül tarihleri arasında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'de modern IT parkında sunuldu.

Bilim ve teknoloji dünyasında, kadının kendi potansiyelini keşfetmesini ve fırsat eşitliğini sağlayarak teknoloji sektöründe kadın sayısını arttırmak, toplumsal kalkınmayı desteklemek amacıyla ortaya çıkan proje, öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla, onların bilgi teknolojileri ve yapay zeka alanındaki bilgilerini ve günlük yaşamdaki uygulamalarını geliştirmeye fırsat tanıdı.

STEM Merkezlerinde de verilebilecek

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen programa Özbekistan Cumhuriyeti Bilgi Teknolojisi ve İletişimden Sorumlu Kalkınma Bakan Yardımcısı Pekos Oleg Andreevich, Özbekistan Cumhuriyeti Halk Eğitimi Bakan Yardımcısı Karimjonov Rustam Olimzhonovich, İnovasyon, Teknoloji ve Strateji Merkezi Genel Müdürü Khaidarov Abduvali Abdunabievich, Özbekistan'ın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olkan Bekar ve BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz başta olmak üzere, pek çok sayıda akademisyen, öğrenciler ve iş adamı katıldı.

Binlerce kilometre uzaklıkta bulunan Orta Asya ülkesi Özbekistan'a Yapay Zeka tabanlı “AI for Girls” projesiyle giden Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, yapay zeka tabanlı bu projenin ders olarak Özbekistan Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul ve lise düzeyinde müfredata girmesini amaçlıyor. Hem Özbekistan hem de ülkede bulunan tüm eğitimciler için büyük önem teşkil eden ders, STEM merkezlerinde de verilebilecek.

İlk Ders Prof. Dr. Şirin Karadeniz'den

Bahçeşehir Üniversitesi eğitim teknolojisi doktora programında tez çalışması olarak geliştirdikleri yapay zeka öğretim programını uluslararası arenaya taşıdıklarını belirten Prof. Dr. Şirin Karadeniz; “Özbekistan Eğitim ve Teknoloji Bakanlıklarımız ile bu programı 14-18 yaş grubu kız öğrencilere uyguladık. AI for girls olarak adlandırılan bu projenin amacı; kız çocuklarımızın teknoloji alanını, kariyer olarak tercih ederek eğitim almaları ve ileride rol model olabilecek başarılara imza atmalarını desteklemektir. Projeye öğretmenleri de katarak bu yenlikçi müfredatın yaygınlaşmasına da olanak sağladık. Projemiz bu anlamda aslında bir de sosyal sorumluluk özelliği taşımaktadır. Bu programımızın Türkiye - Özbekistan ilişkilerine de önemli katkılar sağlayacağına ve ortak projelerin devamının geleceğine inanıyoruz. Güzel bir ekip çalışması oldu, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Büyük çaplı verileri anlamada oldukça faydalı”

Programla eğitilen öğrencilerin yapay zeka derecesindeki bilgiye sahip olmalarının önemine dikkat çeken İnovasyon, Teknoloji ve Strateji Merkezi Genel Müdürü Khaidarov Abduvali Abdunabievich, “Aldıkları bu bilgi ve eğitimler sonucunda gelecekte kendi yaşamı ve kariyerinde yararlanabilecekler. Sadece eğitim sektöründe değil belki başka sektörlerde bile buna benzer projeler uygulanabilir. Kızlarımıza başarılar dileriz, gelecekte buna benzer projelere katılmaları bizleri oldukça sevindirir” dedi.

Yapay zekanın büyük çaplı verileri anlamada işe yarayan temel bir teknoloji olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Özbekistan Cumhuriyeti Bilgi Teknolojisi ve İletişimden Sorumlu Kalkınma Bakan Yardımcısı Pekos Oleg Andreevich; “Meslektaşlarımla büyük çaplı bir bankanın eğitiminde, kredi vermek amacıyla yapay zekadan yararlanarak veri topladık ve risk analiz yöntemini kullandık. Elinizdeki kişinin ne zaman doğduğu, kaç çocuğu olduğu, giderlerinin ne kadar olduğu gibi fazlaca veri olduğunda, risk analiz yöntemi giderleri minimuma düşürmeyi sağlar. Bu yöntemle müşterilerin kimine 5 kimine 10 milyon Som kredi verilir ve kişi bu sayede bankaya gelince zaman kaybetmez. İkinci örnek, üniversitedeki giriş sistemi. Bu sisteme günde 2-3 bin öğrenci giriş yapmaktadır fakat hiçbir güvenlik görevlisi geçen kişilerin kimliklerine tam anlamıyla bakıp hatırlayamaz. Bu program öğrenciler için oldukça faydalı olacaktır. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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