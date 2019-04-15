Kızları ağaç ev istedi, o onlara minibüsten ev yaptı

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Fatih Turan'ın iki kızı babalarından ağaç ev istedi. Lise öğrencisi kızlarının isteğini gerçekleştirmek için harekete geçen Turan, yakın bir arkadaşının sahibi olduğu 1985 model minibüsü hurdaya vereceğini duyunca kızlarının isteği aklına geldi. Daha sonra kızları Erva ve Aysima'ya kafasındaki projeyi anlatan baba Turan, onların da onayını alarak ilk iş olarak hurda minibüsü 'Çiçek Abbas' filmindeki gibi turuncu renge boyattı. Üzerine ‘Maçka' ve soyadını taşıyan ‘Turan' yazısını yazan Fatih Turan, ardından bu minibüsü vinç yardımıyla kızlarının ağaç ev yapılmasını istediği Esiroğlu mahallesindeki evlerinin karşısına yaptırdığı demir iskele üzerine kondurdu. Minibüsün içerisini antika eşyalarla donatan Turan, buraya balkon yaptı, balkonun altına da kızları için salıncak kurdu.

4 ayda kızlarının ağaç ev isteğini minibüsten ev yaparak gerçekleştirdiğini dile getiren Turan, “Kızlarıma ağaçtan oda yapacaktım. Bir arkadaşım minibüsünü hurdaya vereceğini duydum. Ben de hurda minibüsü alıp tamir ederek bu hale getirdim. Dolayısıyla minibüsten çocuklara oda yaptım. Projesi hemen hemen bize ait. Minibüsün içinde antika eşyalar var, şark köşesi var. Oturma yerleri var, yatma yeri var. Minibüsün hemen önünde de balkonu var. Minibüsü vinç vasıtasıyla yerleştirerek monte ettik. Minibüsün üzerinde Maçka yazıyor Maçka doğum yerimiz, plaka yerinde de soyadımız Turan yazılı. Minibüs 1985 model boyasını her şeyini yeniledik” dedi.

Alışık olmadık bir şey yaptık

Ticari bir amaç düşünmediğini vurgulayan Turan, “Görenler çok şaşırıyor minibüs havada olunca onlara ilginç geliyor. İnsanlar böyle şeyleri görmeye pek alışık değil gördüklerinde pek hoşlarına gidiyor. Minibüsle resim çektirip selfie yapıyorlar. Çoluk çocuğunu alıp burada oturabilirler. Burasını herhangi bir ticari amaç düşünmüyoruz. Yağmurlu havalarda komşuların çocukları bizim çocuklarımız olsun içerisine girerek oturuyorlar. Çocuklar burasını evden daha rahat olarak görüyorlar. Alt kısmını da salıncak yaptık ancak tam olarak bitmedi. Hemen yanına oturak yapacağız” şeklinde konuştu.

Fatih Turan'ın kızı Erva Turan ise “Babam bize orada size ağaçtan ev yapacak diye beklerken böyle bir şey yaptı. Bir arkadaşı arabasını hurdacıya vereceğini duymuş. Daha sonra o arabayı alarak tamir edip buraya yerleştirdi. Bize burada yer yaptı. Arabanın içi evden daha rahat. Babam içerisine antika eşyalar yerleştirdi dolayısıyla çok daha güzel oldu. Okuldaki arkadaşlarımı burada ağırlamayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ozan Köse - Bekir Koca

