Kızları okusun diye gece gündüz çalışıyor

Çocuklarının okuması için geçen yıl evde, “bazlama ve gözleme” yapan Pakize Sarıkaya, işleri büyütmeye karar verdi. Mikro kredi desteği de alan Sarıkaya, Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi Şeref Eroğlu Caddesi üzerinde iş yerini açtı.

Kızlarının okuması ve aile ekonomisi için gece gündüz çalışan Sarıkaya, kadının her şeyi yapacak gücü olduğunu söyledi. Sarıkaya, “Kadın istedikten sonra istediği her şeyi yapar. Ben ona inandım. İnanaraktan yaptım. Gayet de güzel oluyor. En azından kimseye muhtaç olmuyorsun. Ben 4 çocuk annesiyim. Çocuklarım küçükken sorun değildi, büyüyünce ek bir iş yapmayı düşündüm” şeklinde konuştu

Ailesine destek olmak adına bu iş yerini açtığını belirten Sarıkaya şöyle konuştu:

“Yapabileceğim tek iş bazlama ve gözleme işiydi. İlk önce evde ufak ufak yapmaya başladım. Çok müşterim yoktu. Geçen yıl yaz ayında, artık evde yetmeyince bir iş yeri açmak istedim. Eşim de sağ olsun destek oldu. Nakit ihtiyacını karşılamak adına mikro krediye başvurduk. Onlar da karşıladı. Çocuklarımın okuluna yardımcı oluyorum. Ben okuyamadım ama kızlarımı hep okutmak istedim. Çocuklarımın okuması için, özellikle onlara yetişmek için başladım. Kızımın birisi liseyi bitirdi, istediği bölüm gelmeyince üniversiteyi tercih etmedi. Tekrar bu sene girecek. O da şu anda benim yanımda ve bana yardım ediyor. Yaz ayında iki bayan çalıştırıyorum. Böylelikle çocuklarım okula devam ediyor. İş yeri açtığımda yapamazsın diye çok konuştular. Hatta çok caydırmak istediler. ‘Olmaz, yapamazsın, yürütemezsin' diyen çok oldu.”

Mustafa Kılınç