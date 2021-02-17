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Kızların tekme tokat kavgası böyle görüntülendi

Kızların tekme tokat kavgası böyle görüntülendi
Kızların tekme tokat kavgası böyle görüntülendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2 genç kızın tekme tokat kavga ettiği anlar kameralara yansıdı.

Kızların tekme tokat kavgası böyle görüntülendi - Tıkla İzle

Olay, ilçeye bağlı Devrek yolu caddesinde meydana geldi. 2 genç kız otobüs durağında bir anda tekme tokat kavgaya başladı. Birbirlerinin saçlarından çeken genç kızları gören vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girerken, uzun süre çaba gösterdi. Bu sırada kavga ettiği kızın cep telefonunu eline geçiren diğer kız telefonu yola fırlattı. Telefonun sahibi genç kız akan trafiğe rağmen yola çıkarak, telefonu yerden aldı ve olay yerinden uzaklaştı. Diğer kız ise otobüs durağında uzun süre bekleyerek sakinleşmeye çalıştı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

İsmail Yasin Akçın - Vedat Kılıç

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