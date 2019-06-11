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Kızlarını av tüfeğiyle vuran baba tutuklandı

Kızlarını av tüfeğiyle vuran baba tutuklandı
Kızlarını av tüfeğiyle vuran baba tutuklandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde av tüfeğiyle iki kızını yaralayan baba tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde iddiaya göre, cinnet getiren ve av tüfeğiyle kızları Sudenaz S. (16) ve Gamze S.'ye (13) ateş açan baba M.K.S.'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından zanlı sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.K.S'nin olayın ardından verdiği ilk ifadede yat kaptanlığı yaptığı için bazı günler eve gelemediğini ve bu gecelerde kızlarının annelerini darp ettiği söylediği belirtilmişti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri süren kardeşlerin durumlarının ise iyiye gittiği öğrenildi.  

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