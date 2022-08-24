KKTC Bakanlar Kurulu GÜNSEL'de toplandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve Bakanlar Kurulu, KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'i ziyaret ederek, seri üretim çalışmaları ve gelecek planları hakkında bilgi aldı. Yakın Doğu Oluşumu Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in karşıladığı Başbakan Ünal Üstel'e; Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy eşlik etti.

Makam araçlarına dönüştürülen GÜNSEL B9'larla gerçekleştirilen test sürüşünün ardından, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Başbakan ve bakanlara GÜNSEL'de yapılan çalışmalar, seri üretim hazırlıkları, gelecek projeksiyonları ve yerli otomobilin ülke ekonomisine yapacağı katkıları anlatan detaylı bir sunum gerçekleştirildi. Test sürüşü ve bilgilendirme toplantısının ardından Başbakan Ünal Üstel, Dr. Suat Günsel ve Prof. Dr. İrfan Suat Günsel açıklamalarda bulundu.

“Hükümet olarak sahiplenerek, dünyaya açılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapacağız”

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde bulunan GÜNSEL üretim tesislerini, bakanlar eşliğinde ziyaret ederek test sürüşü yapan ve seri üretim çalışmaları hakkında bilgi alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, konuşmasına “Bugünü bir uğur ve gurur günü olarak kabul ediyorum. GÜNSEL, 1974 öncesinde yaşadıklarımızdan nerelere geldiğimizi gösteren çok önemli bir proje. İftihar edeceğimiz bir eseri dünya pazarlarıyla buluşturacağız. 1974 öncesinde ne acılı günler geçirdik. Ana vatan Türkiyemizin desteği ile kavuştuğumuz özgürlüğümüzü, bugün GÜNSEL gibi bir proje ile taçlandırıyoruz. İşte bu yüzden bugün bizim gurur günümüz” ifadesini kullandı.

GÜNSEL'in üretime geçmesiyle KKTC ekonomisinin, sağlanacak ihracat geliriyle önemli bir dönüşümden geçeceğini de vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, “Ülkede üretim olmazsa, kendimizi dünyaya ispat edemeyiz. Pandemi dönemi, üretim yapmayan ülkelerin ekonomilerinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. Yakın Doğu Üniversitesi'nin kendi imkanları ile ülkemizde geliştirdiği GÜNSEL'i; hükümet olarak sahiplenerek, dünyaya açılmasını sağlamak için gerekli çalışmaları yapacağız. İşte bu nedenle, bütün ekip arkadaşlarımla birlikte buradayız” dedi.

GÜNSEL B9'un sürüş konforu ve performansını da çok beğendiğini söyleyen Başbakan Ünal Üstel, “İnşallah ilerleyen zamanda bütün makam araçlarını da GÜNSEL'e çevireceğiz” ifadesini kullandı.

“Atılacak en önemli adım, devletimizin ve halkımızın, bu projeyi sahiplenmesidir”

GÜNSEL'in asli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türk halkına ait olduğunu vurgulayan Dr. Suat Günsel ise “Ülkemizi geleceğe taşıyacak olan GÜNSEL için atılacak en önemli adım, devletimizin ve halkımızın, bu projeyi sahiplenmesidir” ifadelerini kullandı. “GÜNSEL'i üreteceğiz” diyen Dr. Suat GÜNSEL, “Elektrikli otomobilin oluşturduğu değerin üçte ikisi yazılımlar ve batarya teknolojisinden oluşuyor. Bu gereklilikleri kendi mühendislerimiz ve tasarımcılarımızla geliştirdik. Üretim adetlerinin artmasıyla pek çok tedarikçimiz de ülkemize gelerek yatırım yapacak. Ayrıca, bu alana yatırım yapacak yerli girişimcilerimiz de sanayiciye dönüşecek. İşte bu nedenledir ki GÜNSEL yerlidir, millidir” ifadelerini kullandı.

“2029 yılı, ülke ekonomimizin miladı olacak”

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel da üretim ve gelir projeksiyonlarını paylaşarak, “18 ay sonra seri üretime alacağımız otomobilimizin üretim adetlerinin artmasıyla, 2029 yılı, ülke ekonomimizin miladı olacak. 2015-2020 yılları arasında her yıl yaklaşık 1,4 milyar dolar dış ticaret açığı veren ülkemiz, 2029'da, GÜNSEL'in oluşturacağı ihracat geliri ile birlikte ilk kez dış ticaret dengesinde fazla veren bir ülke konumuna erişecek” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, GÜNSEL'in ilk iki modeli B9 ve J9'u geliştiren 300 kişiyi aşkın ekipleriyle dünya devi şirketlere; mühendislik, yazılım, prototipleme ve batarya teknolojileri konularında projeler gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Bunun anlamı şudur ki, Kuzey Kıbrıs'ımız, dünya devlerine; yüksek teknolojiye dayalı alanlarda projeler geliştiriyor artık” ifadesini kullandı.