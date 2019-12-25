KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan önemli açıklamalar

KKTC Başbakanı ErsinTatar, enerji kaynaklarının beraber araştırılması için defalarca ellerini uzattıklarını ama Rum tarafının bunu hiç bir zaman kabul etmediğini belirterek ''Rum tarafı kendilerini Kıbrıs'ın tek hakimi olarak görüyorlarve bu kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Uuslararası bir çok anlaşmalar yürürlülüktedir. Bu anlaşmada göre Kıbrıs'ın iki sahibi vardır. Rumlar bunu kabul etmek istemiyorlar ve ortaklığı kabul etmiyorlar'' dedi.

Ersin Tatar, mevcut Libya mutabakatı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tunus ziyaretine yönelik 'Türkiye çok aktif bir siyaset izliyor. Türkiye artık bir dünya devleti çünkü bütün bu adımları atmak güç ister' dedi. Tatar Kıbrıs halkının geleceği ve onuru için yapılan çalışmalar ve anlaşamlar adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükümete ve TSK'ya teşkkür etti.

KKTC Başbakanı Tatar'ın açıklamalarından satırbaşları:

-Libya antlaşması dengeleri tamamen bozmuştur

-Libya mutabakatıyla Türkiye Batı oyununu bozdu.

-Türkiye ile turizmde ticarette çok iyi ilişkilerimiz var

-KKTC'de 1974'ten sonra hayat yeniden başladı

-Her zaman Türkiye'ye müteşekkir olduk, olacağız