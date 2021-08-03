KKTC Başbakanı Saner: "Rusya, kendisinin Kırım'da attığı adımlara baksın"

KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner'den, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Kıbrıs konusunda ilişkin tepki geldi. Saner yaptığı açıklamada, Putin'i Kıbrıs konusundaki gerçekleri görüp Rumların uzlaşmazlıklarına katkı sağlamaktan vazgeçmeye davet etti. Açıklamasında, Kapalı Maraş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uygun bir şekilde açıldığını BM kararlarına aykırılık söz konusu olmadığını belirten Saner, "Rusya kendisinin Kırım'da attığı adımlara, başka yerlerde yaptıklarına baksın. Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'i Kıbrıs konusundaki gerçekleri görüp Rumların uzlaşmazlıklarına katkı sağlamaktan vazgeçmeye davet ediyorum. Kıbrıs Türk halkının kimsenin hakkını yeme, hakkına tecavüz gibi bir tutumu olamaz, ama kimseye de hakkımızı teslim edecek Kıbrıs'taki egemenlik hakkımızdan vazgeçecek değiliz" ifadelerini kullandı.

"RUSYA DA KIBRIS KONUSUNDA GERÇEKLERE GÖRE DEĞİL, İŞİNE GELDİĞİ GİBİ DEĞERLENDİRME YAPMAYI TERCİH EDİYOR"

Rusya'nın da Kıbrıs konusunda gerçeklere göre değil, işine geldiği gibi değerlendirme yaptığını ve Kapalı Maraş'ın açılmasına ilişkin atılan adımların BM kararlarına aykırı olmadığını bildiren Başbakan Saner, "Basında yer alan haberlere göre, Başkan Putin Rum Lider Nikos Anastasiadis'e bir mektup göndererek, KKTC'nin Kapalı Maraş'ın bir bölümünün askeri bölge olmaktan çıkarması kararı almasının BM kararlarına aykırı olduğunu belirtti.

Belli ki, Rusya da Kıbrıs konusunda gerçeklere göre değil, işine geldiği gibi değerlendirme yapmayı hala tercih ediyor. Hala, Kıbrıs'ta 2 Halk, 2 egemenlik, 2 Devlet olduğu gerçeğini kafasını kuma gömerek görmek istemiyor. Kapalı Maraş'ın açılması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygundur. Atılan adımlarda BM kararlarına aykırılık söz değildir. Bir taraftan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulsun diyenlerin diğer taraftan biz kararlara uyunca söz konusu Maraş'tır diye başka şeyler söylemesi ciddi bir çelişkidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Kapalı Maraş için de geçerli olduğunu ilan etmiş, bunun için kapalı Maraş'ın Birleşmiş Milletler kontrolüne verilmesi gibi bir şart ileri sürmemişken birilerinin BM kararlarını öne sürerek attığımız adımı geri almamızı istemesi havada kalmaya mahkum, boşuna bir taleptir" dedi.

Emir Abdurrahman Bulut