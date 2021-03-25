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KKTC Başbakanı Saner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

KKTC Başbakanı Saner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı
KKTC Başbakanı Saner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hamza Ersan Saner, yeniden Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Saner tebrik mesajında, “Türkiye için Güven ve İstikrar hedefiyle ve Tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek, büyük ve güçlü Türkiye'nin 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna önderliğinizde ulaşacağına yürekten inanıyorum“ ifadelerine yer verdi.

Emir Abdurrahman Bulut
 

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