KKTC Başbakanı Tatar'dan bayram mesajı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Tatar, “Ramazan Bayramını, dünyada ve bölgemizde çok önemli gelişmelerin ve zorlukların yaşandığı bir dönemde idrak ediyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi ile mücadele ve beraberinde gelen küresel ekonomik krizin etkilerine çözüm üretme gayesiyle hepimiz zorlu bir süreçten geçmekteyiz. Ramazan Bayramı'nı kutladığımız bu anlamlı günlerde, ülkemiz için güzel dileklerde bulunurken aynı duyarlılıkla, dünyada ve bölgemizdeki komşu ülkelerde de bayramın öncelikle sağlık, barış, huzur ve güven ortamında kutlanmasını temenni ederim” dedi.

KKTC hükümetinin huzur ve güven ortamının korunması, halkın gelecekte daha aydınlık günlerde bir yaşama kavuşması için tüm gücüyle çalıştığını ifade eden Tatar, “Hükümetimiz, üstlenmiş olduğu sorumlulukların bilinciyle, halkımızla birlik, dayanışma ve uzlaşı içerisinde halkımıza hizmet için canla başla çalışmaktadır. Devletimize olan inanç ve ülkemize duyduğumuz sevgiyle, daha güzel günlere ulaşmak için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Zamanında ve doğru olarak aldıkları kararlar ve halkın duyarlılığı neticesinde korona virüsle mücadele sürecinde belirli bir başarı elde ettiklerini belirten Tatar, “Toplumsal mesafeyi koruyarak, maskelerimizi takarak, hijyene önem vererek, dünyayı ve bölgemizi takip ederek, bilime önem vererek korona virüsle mücadelemizi aksatmadan sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde ekonomimizi canlandırmak için başlattığımız yoğun çabalarımızı daha ileri noktalara taşıyacağız ve Kıbrıs Türk Halkı mutlaka layık olduğu refah seviyesine ulaşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramının yeni umut, inanç ve güzelliklere vesile olması, birlik, dayanışma ve huzur içerisinde geçmesini diler, tüm halkımızın, anavatan Türkiye'nin ve tüm İslam dünyasının Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutlarım” dedi.

Emir Abdurrahman Bulut