İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KKTC Başbakanı Tatar'dan Elazığ depremine ilişkin taziye mesajı

KKTC Başbakanı Tatar'dan Elazığ depremine ilişkin taziye mesajı
KKTC Başbakanı Tatar'dan Elazığ depremine ilişkin taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Elazığ’da meydana gelen depremin ardından taziye mesajı yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından taziye mesajı yayımladı. Tatar mesajında, ''Elazığ'da akşam saatlerinde meydana gelen deprem ve depremde kardeşlerimizin yaşamlarını yitirmeleri bizi derinden üzmüştür. Şahsım, Kıbrıs Türk Halkı ve hükümetim adına tüm Türkiye'ye en kalbi duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade eder, ölenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah, Türkiye'mizi, bizi ve tüm insanlığı felaketlerden, afetlerden, depremlerden korusun” ifadelerini kullandı.

Emir Abdurrahman Bulut

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.