İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KKTC Başbakanı Tatar'dan Rahşan Ecevit'in ölümü ile ilgili taziye mesajı

KKTC Başbakanı Tatar'dan Rahşan Ecevit'in ölümü ile ilgili taziye mesajı
KKTC Başbakanı Tatar'dan Rahşan Ecevit'in ölümü ile ilgili taziye mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, yaşamını yitiren Rahşan Ecevit için taziye mesajı yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Başbakanı Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in hayata gözlerini yummasının ardından taziye mesajı yayımladı.

Tatar mesajında, “Kıbrıs Barış Harekatı'nın emrini veren Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit'in muhterem eşleri Rahşan Ecevit'in ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hükümetimiz, Ulusal Birlik Partisi ve şahsım adına kalbi daima Kıbrıs Türk Halkı için atan, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, tüm ulusumuza, sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Emir Abdurrahman Bulut
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.