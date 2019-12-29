KKTC Başbakanı Tatar'dan Rum yönetimine Libya tepkisi

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Libya arasındaki işbirliği girişimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tatar, “Libyalı darbeci General Halife Hafter yanlısı Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi temasları ve Türkiye karşıtı siyasal arayışlarını endişeyle izlemiş bulunmaktayız. Bahse konu ziyaret, Kıbrıs sorununa yaklaşımımızın ve dış politikamızın bir uçtan diğer uca Akdeniz'e bakan geniş bir anlayışla değerlendirmenin zorunlu olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ana vatan Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı savunma işbirliği ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin antlaşmalar, Akdeniz jeopolitiğinde Türkiye'yi hedef alan planların boşa çıkarılması için kilometre taşları olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ana vatanımız arasında hızla gelişen güvenlik ve enerji işbirliği de sözü edilen büyük stratejik tablonun kritik bir parçasıdır" dedi.

Türklerin yüzyıllar boyunca Akdeniz'e hakim olmuş büyük bir medeniyet olduğunu söyleyen Tatar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Akdeniz Havzası'nın tarihini, Türk tarihi olmadan yazmak, anlatmak mümkün değildir. Türk milletini Akdeniz'in zenginliklerinden mahrum etmeye yönelik her türlü çabanın tarafımızca yakından izlendiği ve ana vatan Türkiye ile birlikte kararlı bir duruşla karşılanacağı iyi bilinmelidir. Bu bağlamda Kıbrıs sorununa ilişkin duruşumuzun geniş bir çerçevede değişen Doğu Akdeniz jeopolitiği ile yeni bir boyuta taşındığı unutulmamalıdır. Dinamik bölgesel gelişmeleri dikkatle takip etmekte ve değerlendirmekteyiz. Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı mevcut konjonktürde olayların ciddiyetini iyi kavrayan gerçekçi ve milli bir tavra duyulan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır.”