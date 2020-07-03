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KKTC Başbakanı Tatar'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

KKTC Başbakanı Tatar'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
KKTC Başbakanı Tatar'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’deki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Sakarya ilindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Başbakan, mesajında Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlama sonucu ölen ve yaralananlar olduğu yönündeki haberi büyük bir üzüntüyle karşıladığını ifade etti. Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktaran Tatar, “Anavatan Türkiye'de meydana gelen bu facia nedeniyle acınızı yürekten paylaşır, şahsım ve hükümetim adına, değerli şahsınızda özelde Sakarya halkına, genelde tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimi iletir, bu elim olayda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar temennisi ile saygılar sunarım” dedi.

Emir Abdurrahman Bulut

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