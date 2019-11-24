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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı bugün Berlin'e gidiyor

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı bugün Berlin'e gidiyor
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı bugün Berlin'e gidiyor

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile gerçekleştireceği üçlü görüşme için bugün Almanya’nın başkenti Berlin’e gidiyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile gerçekleştireceği üçlü görüşme için bugün Berlin'e gidiyor. Akıncı, Lefkoşa Ercan Havaalanı'nda basına açıklama yaptıktan sonra yerel saatle 15.05'te KKTC'den ayrılacak. Akıncı, Berlin'de BM Genel Sekreteri Guterres ve Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis ile yarın akşam görüşerek. Akıncı, Salı günü öğle saatlerinde Berlin'den ayrılarak yerel saatle 20.30'da KKTC'ye dönecek.

BM Sekreteri Guterres'in ev sahipliğindeki üçlü toplantının Adlon Hotel Kempinski'de yapılması öngörülüyor.

Emir Abdurrahman Bulut

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