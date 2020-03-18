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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile telefonda görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile telefonda görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile telefonda görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis'in telefon görüşmesinde, ortak tehdit korona virüse karşı birlikte mücadele etme kararı alındığı ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile telefonda görüştü. Görüşmede, daha önce varılan mutabakat çerçevesinde "İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi" çerçevesinde iş birliğinin devamının önemi üzerinde duruldu. Ortak komite çerçevesinde tespit edilen ihtiyaçların temininde Bileşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) kurumları nezdinde yapılması gereken girişimler konusu da ele alındı. Korona virüse karşı her türlü çabanın gösterilmesi üzerinde anlayış birliğine varıldığı ifade edildi. İki lider, ortak korona virüs tehdidine karşı birlikte mücadele etme konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Emir Abdurrahman Bulut

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