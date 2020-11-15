KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Bizi kimse birbirimizden koparamaz'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Türkiye tarafından yaptırılan Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katılarak, hastanenin açılışını gerçekleştirdi.

Törende konuşma yapan Tatar, Covid-19 döneminde Başbakanlık görevinde bulunduğunu ifade ederek, "Bakanlar Kurulu olarak belki de 3 ayda 50 Bakanlar Kurulu, belki 300 saat Covid-19'u halkımızın sağlığını nasıl koruyacağımızı, nasıl tedbirler alacağımızı tartıştık" ifadelerini kullandı. Bu süreçte alınan kararlar, yapılan çalışmalar ve tedbirleri anlatan Tatar, süreç içerisinde kendilerine destek olan Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini sunarak, “Bu süreç içerisinde bizlere her zaman destek olan elbette ana vatanımız Türkiye ve onun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ydı" dedi.

Hastanenin ortaya çıkmasında Erdoğan'ın katkısının sonsuz olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin ihtiyacı olan her anda Türkiye'den her türlü desteği alabildiğini aktardı. Süreci iyi yönettiklerini ve başarıyla sürdürdüklerini ifade eden Tatar, “O sıkışık dönemlerde bir pandemi hastanesi yapamayan hükümet olarak bizi eleştirenler, bu akşam acaba ne diyecekler?" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tatar, yeni açılan hastane ile KKTC sağlık sisteminin daha da güçlendiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Lefkoşa'ya yapılan Acil Durum Hastanesinin 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını ifade eden Tatar, "Hastane hazır, sağlık sistemi daha da güçlendi, KKTC dünyanın gözü önünde daha da güçlenmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan'a hitaben “Sayın Cumhurbaşkanı, biz her zaman beraberiz, etle tırnak, bizi kimse birbirimizden koparamaz, birlikte çok daha güçlü olalım” dedi.