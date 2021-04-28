KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Gutteres ile görüştü

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ikinci günündeki ilk toplantı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından Tatar ve Guterres ikili görüşme gerçekleştirdi.

Konferansın ikinci gününde sabah yapılan ilk oturum ve ikili görüşmelerin ardından TSİ ile 20.00'ye kadar ara verildi. Heyetler BM Cenevre Ofisi'nde günün ikinci oturumu için TSİ ile 20.30'da yeniden buluşacak.

Guterres, akşam ise heyet başkanları onuruna gayriresmi akşam yemeği verecek. Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerinin yarın tamamlanması öngörülüyor.