KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Bütün Türk cumhuriyetlerinin Doğu Akdeniz'deki temsilcisiyiz'

Erzincan'da düzenlenen sempozyumda “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki Tarihsel Önemi” konulu bir konferans veren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Adasının 80 bin şehit verilerek Venediklilerden alınmış ve o zamanın devrinde 1 yıl süren mücadeleyle Osmanlı donanmasının Kıbrıs'ın etrafında yaptığı savaşlardan sonra Gazimağusa'nın ve Lefkoşa'nın fethiyle Kıbrıs'ın fethi tamamlandığını kaydetti.

Tarihe bakıldığında 350 yıl yani 3,5 asır Kıbrıs'ın, Osmanlı egemenliğinde olmuş bir Türk adası olduğunu ifade eden Tatar, “Fakat oynanan uluslararası oyunlarla bu değerli adayı bizden alabilmek için her türlü hukuksuzluk, her türlü insan hakkı ihlali ve her türlü çirkinlikle Kıbrıs Türk halkı çok büyük haksızlıklara maruz kalmıştır. Ama her şeye rağmen direnebildik, mukavemetçi ruhuyla da Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kurduk. Anadolu'nun her zaman bize verdiği destekle Kıbrıs'taki varlığımızı bugünlere kadar sürdürebildik. Federal bir çatı altında Kıbrıs'ta nasıl bir antlaşma olur diye yıllarca süren müzakereler vardır. Kıbrıs Türk tarafı her zaman iyi niyetini ortaya koymuş ve uzlaşı arayışı içinde olmuştur. Şimdi de ABD'nin silah ambargosunu kaldırmasıyla tekrar silahlanma mesajı vermektedirler.

Ahmet Akbuğa - Emin Ferhat Sevilir

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.