KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Tatar'ın ve Kıbrıs Türk halkının Regaip Kandilini kutladığı aktarıldı. Açıklamada, telefon görüşmesinde Kıbrıs konusundaki son gelişmelerin ele alındığı, korona virüs salgını ve aşı konularının görüşüldüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kıbrıs Türk halkının korona virüs pandemisiyle mücadelesinde yalnız olmadığını ifade ettiği aktarılan açıklamada, ellerinden gelen desteğin daha önce olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar'ın da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk ulusunun Regaip Kandilini kutladığı, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Türkiye ile yakın ve verimli ilişkilerin devam edeceğini belirttiği aktarıldı.

Emir Abdurrahman Bulut



