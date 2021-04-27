KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Halkımızın çıkarı ve menfaatlerini korumak için buradayız'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 5+BM gayriresmi Kıbrıs görüşmelerinin yapılacağı Cenevre'ye gelmişti. Çavuşoğlu ve Tatar ile beraberindeki heyet, konferans öncesi Crans Montana Forumu (CMF) Kurucusu ve Onursal Başkanı Büyükelçi Jean-Paul Carteron'la görüşmüştü.

Konferans, Cumhurbaşkanı Tatar ile BM Genel Sekreteri Gutteres'in ikili görüşmesi ile başladı. InterContinental Hotel'de yapılan ikili görüşmenin yaklaşık 1 saat sürmesi bekleniyor.

Tatar'a görüşmede, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Müzakere heyeti üyesi, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar ve Uzman Danışman Osman Ertuğ eşlik ediyor.

“Halkımızın çıkarı ve menfaatlerini korumak için buradayız”

Tatar ikili görüşme öncesi yaptığı açıklamada, “Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, Sayın Çavuşoğlu'yla, Fuat Oktay'la görüşmelerimiz oldu durumu netleştirdik. Türk tarafı olarak büyük bir rahatlık içerisinde, gönül birliğiyle İsviçre'deyiz, Cenevre'deyiz. Önümüzdeki, saatlerde çeşitli toplantılarımız olacak. Toplantılar olsun, ondan sonra sizlerle paylaşalım. Tabi şuanda daha yeni geldik, şuanda yeni söyleyecek bir şeyimiz yok ama biz halkımızın çıkarı ve menfaatlerini korumak için buradayız” dedi.

“Kıbrıs merakla şu an da burayı izliyor”

Konferansta önemli olanın durumu anlatabilmek olduğunu ifade eden Tatar, “Durumumuzu en iyi şekilde ayrıntılarıyla karşı tarafa anlatmak ve bu yeni siyasetimizi, yeni vizyonumuzu ortaya koymaktır. Bu önemli toplantıda bulunmaktan tabi ki memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Burada sizlerin olması bizim için önemlidir, değerlidir. Halkımızı sürekli olarak bilgilendirmek lazım. Onlara buradaki gelişmeleri çünkü Kıbrıs merakla şu an da burayı izliyor dolayısıyla halkımıza buradan tekrar sevgi ve saygılarımızı iletmek istiyorum. Sağ salim Cenevre'ye vardık” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ile birlikte Cenevre'ye geldiklerini belirten Tatar, “Uçakta da tabi ki bir takım değerlendirmeler yaptık. O bakımdan tüm Kıbrıs Türk heyeti olarak buradayız. Parti Başkanları, Sayın Başbakan, onlar dün geldi bildiğiniz gibi ama şuanda hepimiz beraberiz. Bu süreci beraber yaşayıp beraber değerlendirmek ve ona göre gelişmeleri halkımızla paylaşmak durumundayız. Ben bir kez daha sizlere gösterdiğiniz ilgi ve yakınlıktan dolayı teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“Kıbrıs konusunun esas özünü konuşacağız”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu toplantıda bildiğiniz gibi Kıbrıs Türk, Rum, 3 garantör ülke ve BM yani 5+1. Şu an AB bu saflarda yok ancak 2'li görüşmelerde olabilir. 2'li görüşmelerde biz başka bir ortamda AB yetkilileriyle de veya bizim heyetimiz buluşabilir, görüşebilir. Ama önemli olan tabi ki burada olayı esasa itibariyle yani Bu Kıbrıs sorununun özünde yatan nedir, egemenlik meselesidir. Burada biz daha fazla, bu egemenlik meselesini, yani Kıbrıs konusunun esas özünü konuşacağız” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs eski Kıbrıs değildir”

“Adayı nasıl hep birlikte yönetip hep birlikte orada hak ve çıkarlarımızı korumak için onu için egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan 2 devlet çünkü federal temelde bir anlaşmada belli ki geçmişte hep ortaya çıkmıştı” diyen Tatar, “Burada da çok olan, Cenevre çok toplantıların yapıldığı yerdi. Ama hiçbir netice alınamamıştı. Çünkü ortaya çıkmıştı ki Kıbrıs Rum Yönetimi tanınmış devlet AB'de dolayısıyla her zaman pozisyonlarını üstünlüklerini istismar ederek Kıbrıs Türk halkı ile adil ve kalıcı bir şekilde bu nimetleri zenginlikleri ve yönetimi paylaşmaya niyetleri olmamıştır. Bu saatten sonra da olmayacağını herkes biliyor. Hepimizde biliyoruz ki Kıbrıs eski Kıbrıs değildir. Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değildir” dedi.

Türkiye'nin pozisyonunun eskiye göre daha farklı olduğunu belirten Tatar, “Türkiye'nin pozisyonu da eskiye göre daha fazla şuanda bu 2 devlet temelindedir bir garantör ülke olarak. Çünkü netice itibariyle Kıbrıs'ta AB'dedir. Bütün bunları değerlendirdiğimizde bambaşka bir ortam bambaşka bir konjonktür doğmuştur bu konjonktürde şu anda bizim ortaya koyduğumuz bu siyasetin daha fazla heyecan verdiğini de görüyoruz. Çeşitli yerlerde, merkezlerde bu 2 devletlik şu an da konuşulmaktadır. Haliyle zaten bunun mesajı verilmiştir. Bunun ayrıntılarını, bunun detaylarını bu toplantılarda muhataplarımızla konuşup ona göre pozisyonumuzu güçlendirmek niyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

Gutteres, Tatarın ardından Anastasiadis ile görüşecek

Guterres'in Tatar'ın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelmesi ve Anastasiadis'e Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, Kiriankos Kuros, Pandelis Pandelidis, Adrianos Kiriakidis ve ele alınacak konuya göre ya Konstantinos Kombos veya Aris Konstantinidis eşlik etmesi bekleniyor. Guterres'in Anastasiadis ile görüştükten sonra akşam delegasyon başkanları onuruna bir resepsiyon verecek.

Anastasiadis, Rum Ulusal Konsey'ine bilgi verecek

Anastasiadis, saat 22.45'te ise Cenevre'de bulunan Rum Ulusal Konsey üyelerini toplayarak, bilgi verecek. Anastasiadis ve beraberindeki heyetin, programındaki değişiklik nedeniyle cumaya kadar Cenevre'de kalma ihitimali bulunduğu bilgisi verildi.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5+BM gayriresmi Kıbrıs konferansı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres'in ikili görüşmesi ile başladı. Tatar görüşme öncesi yaptığı açıklamada, “Halkımızın çıkarı ve menfaatlerini korumak için buradayız” dedi