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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Saner'e verdi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Saner'e verdi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Saner'e verdi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e verdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Saner'e verdi - Tıkla İzle

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümeti kurma görevini mecliste en çok sandalyesi bulunan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner'e verdi.

Cumhurbaşkanlığında Saner'i kabul eden Tatar, “Uyum içerisinde çalışacak bir hükümetin en erken zamanda oluşturulması temennimizdir” dedi.

KKTC'de Şubat ayında 4'lü koalisyon hükümetinin dağılmasıyla birlikte yeni hükümet Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi koalisyonu Başbakan Ersin Tatar'ın liderliğinde 22 mayısta göreve başlamış Halkın Partisinin hükümetten çekilmesi ile birlikte Ekim ayında dağılmıştı.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor. Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3'er, YDP ise 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Emir Abdurrahman Bulut

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