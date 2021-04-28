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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ikinci gününde İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile görüştü - Tıkla İzle

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ikinci günündeki ilk toplantı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlığında gerçekleştirildi. Tatar, toplantının ardından Gutteres ile yaptığı ikili görüşmenin ardından İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile bir araya geldi.

Öte yandan Tatar toplantıda, BM Genel Sekreterinin inisiyatif alıp, yeni bir BM kararı geçirmesini ve Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumlarla eşit uluslararası statüye ve egemenliğe sahip olmasını ve Kıbrıs'ta kalıcı çözümü amaçlayan 6 maddeden oluşan bir öneriyi BM'ye sunmuştu.

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