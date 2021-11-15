KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Kıbrıs'ta federal çözüm arayışları artık bitti”

KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen tanıtım ve temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanlığı olarak ortaya koydukları yeni siyasetle geleceğe daha emin adımlarla ilerlediğini kaydetti. Kıbrıs'ta federal çözüm arayışlarının artık bittiğini, iki devlet ve eşit egemenlik temelinde yeni siyasetin ilan edildiğini ifade eden Tatar, bu çerçevede KKTC'nin altyapısının ve ekonomisinin geliştirilmesi için Türkiye ile birlikte çalıştıklarını belirtti. Türkiye'den suyun gelmesi ve tarımsal faaliyetlerde de kullanılmasıyla birlikte üretimin artacağını belirten Tatar, sağlık alanında yapılan yatırımların özellikle genel sağlık sistemi için önemli olduğunu kaydetti. Pandeminin ilk günlerinde vakaların da artmasıyla pandemi hastanesi yapılması için hemen adımlar atıldığını ve acil durum hastanesinin genel sağlık sistemine büyük katkısı olduğunu anlatan Tatar, hastanelerin ve genel sağlık sisteminin ağırlık görmeden hizmete devam ettiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Tatar, bugün temeli atılan askeri hastanenin de sağlık sistemine büyük katkısı olacağını, Lefkoşa'da temeli atılacak 500 yataklı büyük hastane yanında Girne ve Güzelyurt'ta yapımı süren 200 yataklı hastanelerin de ülkeye kazandırılmasıyla hem turizm hem eğitim hem de vatandaşlar için güçlü bir sağlık sistemine kavuşulacağını kaydetti.

Sağlık sistemine emek veren herkese teşekkür eden Tatar, karayollarına yapılan yatırımların da önemine vurgu yaparak, çağdaş karayolları ağı ile KKTC'nin geleceğine önemli yatırımlar yapıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binasına da değinen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Türk halkına layık görülen binaların KKTC'nin egemenliği, devletin nişanesi olduğunu vurguladı. Mevcut Cumhurbaşkanlığı ve Meclisin yeterli olmadığını ifade eden Tatar, o yüzden yeni yerleşkelerin bütün ihtiyaçlara cevap vereceğini ve hizmet kalitesini artıracağına inandığını açıkladı.

Milli park veya millet bahçesinin de bir ilk olacağını ifade eden Tatar, bu parkın Kıbrıs Türk halkının faydalanacağı bir park olacağını belirtti. KKTC'nin geleceğine sıkıntılara rağmen yatırımlar yapıldığını ve KKTC'nin yalnız olmadığını ifade eden Tatar, “KKTC var olmaya, güçlenmeye, halkına güvenli, onurlu, refah içinde hizmet vermeye devam edecek” dedi.

Emir Abdurrahman Bulut