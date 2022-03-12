KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Lavrov, tüm dünyanın önünde KKTC'den bahsediyorsa bir şey değişiyordur”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Diplomasi Formu için geldiği Antalya'da ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Tatar, bugün Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek Antalyalı gazeteciler ile bir araya geldi. Tatar'ı karşılayan AGB Başkanı İdris Taş, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın burada olması bizim için onurdur. Türkiye-KKTC ilişkileri çok kıymetli” dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın gündeminde Rusya Dışişleri Bakanı'nın yaptığı konuşma esnasında KKTC'yi örnek göstermesi vardı. Tatar, dünyanın izlediği bir yayında KKTC'nin anılmasının birçok şeyi değiştireceğinin altını çizdi. Tatar, ayrıca Türkiye'den Kıbrıs'a boru hattı ile gelen suyunda önemine değindi.

“Antalya Diplomasi Formu önemini dünyaya hissettirdi”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bir Rusya-Ukrayna savaşı var. Bu süreç uzayıp gidiyor. Tüm bunların etkisi altında Antalya'da ve Kıbrıs'ta ekonomik hayatta hissediliyor. Antalya Diplomasi Formu'nun 2. Toplantısı gerçekten dünyanın gündemine oturdu. Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayelerinde gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna Dışişleri Bakanları toplantısının dünya gündemine oturmasıyla Antalya Diplomasi Formu önemini dünyaya hissettirdi. Bu Türkiye'nin diplomasi anlamında büyük bir başarısıdır. Çünkü Türkiye, söylemleri de mesajları da meseleye bakış açısıyla Rusya- Ukrayna arasındaki ilişkiler bağlamında ortaya koyduğu irade ve duruşuyla böyle bir toplantıya aracılık etmesi ülkemiz adına çok önemlidir” diye konuştu.

“Fevkalade büyük bir nimet”

Cumhurbaşkanı Tatar, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı. "Türkiye'den gelen su yetiyor mu?" sorusuna Tatar, “Türkiye'den gelen su yılda 75 milyon metreküp. Bu az bir su değil. Sürekli olarak akıyor. Bunun yarısı içme ve kullanma yarısı da tarımsal faaliyetler için kullanılıyor. Nüfusun artması ile gün gelecek belki bu su yeterli olmayacak. Fakat şu an için bizim için bir hayat. Bizim için fevkalade büyük bir nimet. Bu su gelmeseydi bizim arıtma ile deniz suyu ile böyle bir su bulmamız mümkün değildi. Suyun borularla Kıbrıs'a aktarılması, asrın mühendisliği, asrın projesidir. Bu Türkiye'nin başarısıdır. Büyük bir projeydi ve başardık. Çok büyük bir proje. Bunun maneviyatı, büyüklüğü her şeye değerdir. Yapanlardan bin kere razı olsun” şeklinde cevap verdi.

“Kıbrıs'ta bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeği var”

Rusya dışişleri bakanının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsettiğine değinen Tatar, "Çok mağduriyetler, sıkıntılar yaşadık ama bugün dünyanın 1 numaralı gündeminde olan Rusya-Ukrayna olayında Rusya'nın dışişleri bakanı bütün dünyanın izlediği televizyonda eğer çıkıp da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsederse bir şey değişiyor demektir. Çıkıp diyor ki dünyaya bakınız Kıbrıs'ta bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeği var. Orada da bir gerçek var. Kıbrıs Türk halkı var. Bütün dünya bir kez daha görmüştür ki Kıbrıs'ta bir gerçek vardır. Rumlar istedikleri kadar Kıbrıs bizim desinler. O kendilerini bağlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Vazgeçilmez çizgilerimiz Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğüdür. Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığıdır” ifadelerini kullandı.

Elifnaz Altürk - Suat Metin