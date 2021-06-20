KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Türkiye ile bağımızın koparılmasına asla müsaade etmeyiz'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya Diplomasi Forumu için geldiği kentte Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Cemiyet yönetim kurulu tarafından karşılanan Tatar, Basın Müzesi'ni gezdi.

Daha sonra Babalar Günü dolayısıyla hazırlanan pastayı kesen Tatar'a burada Denizli'den gelen misafirler tarafından üzerinde “Ana vatan yavru vatan el ele” yazılı kılıç hediye edildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, düzenlediği basın toplantısında Türkiye-KKTC ilişkilerine değindi. Tatar, siyasetinin Türkiye siyaseti ile yüzde yüz örtüştüğünü dile getirdi. Bir gazetecinin 'KKTC'de halkın idaresi yok sayılırcasına seçimlere müdahale edildiği söyleniyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?' sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, Mustafa Akıncı taraftarları tarafından provake edildiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ben de ilk kariyerime başladığımda basın camiası içinde uzun yıllar yer aldım. Türkiye'de de özel bir televizyon kanalında çalıştım. Bu camianın içerisinde aktif bir şekilde yer aldıktan sonra siyasete atıldım. Gazetecilerle geçmişten gelen bir gönül birliğim var.

Babalar Günü'nde Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi içerisinde Kıbrıs milli davasını yürüttüğünü, pandemi koşullarına rağmen ekonomik kalkınma hareketliliğini hızlandırmaya çalıştığını belirterek, "Elbette bir takım sıkıntılar var ama geleceğe umutla bakabileceğimiz bir pozisyonda siyasetimizi bu anlayışla sürdürmekteyiz.

Cumhurbaşkanı olduktan sonra özellikle Türkiye Cumhuriyeti ile kardeşlik duygularının pekiştirildiği, iki halk arasındaki samimi gönül bağlarının daha da arttığı, dolayısı ile bu şekilde çalışmalarla, ziyaretlerle, toplantılarla gerekli doğru mesajları vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Benim siyasetim Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamının desteğini almış şekilde”

Türkiye'nin desteğini aldığını ifade eden Tatar, “Doğu Akdeniz'de çok önemli olaylar yaşanıyor. Hem denizlerimizi, hem hava sahamızı, Türkiye'nin ve KKTC'nin güvenliği için aramızdaki iş birliğinin eskiden olduğu gibi daha iyi bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini düşünerek siyasetimizi bu yönde ilerletiyoruz.

Kıbrıs konusuna geldiğimizde, 50 yıldır federal temelde bir anlaşma için büyük çalışmalar yapıldı. Rauf Denktaş zamanından beri yürütülen görüşmeler göstermiştir ki Rumların Kıbrıs'ta Türklerle eşitlik temelinde bir ortaklık yapma niyetleri yok.

Benim siyasetim Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamının desteğini almış şekilde. Kıbrıs'ta iki ayrı egemen bağımsız devletin yan yana iş birliği ile bir anlaşması olabileceği görülmüştür. Bunu Antalya Diplomasi Forumu'nda dile getirdik” dedi.

“Türkiye ile bağımızın koparılmasına asla müsaade etmeyiz”

Türkiye ile bağların koparılmasına asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Tatar, “Bu Antalya ziyaretimde, Antalya'nın gerçekten çok gelişmekte olduğunu, Türkiye'nin turizm kapasitesinin önemli bir bölümünün Antalya'dan kaynaklandığını görüyorum.

Kıbrıs'tan baktığımızda biz Antalya'yı görebiliriz, Antalya'dan baktığımızda Kıbrıs'ı görebiliriz, o kadar birbirimize yakınız. Aramızdaki Doğu Akdeniz bir Türk gölü halinde. Anamur'dan zaten suyu Kıbrıs'a götürebildik. Aramızdaki köprüler ve bağlar inşallah daha da güçlenecek. İletişim imkanları, teknolojik gelişmeler, sosyal medyası ile bir takım iletişim imkanları ile daha da yaklaşmış vaziyetteyiz.

Çünkü anında Kıbrıs'ta olan burada duyuluyor, burada olan Kıbrıs'ta duyuluyor. Bizler, Türkiye ile bağımızın koparılmasına asla müsaade etmeyiz, siyasetimizi ona göre şekillendiriyoruz. İnanıyorum ki pandemiden sonra büyük yükselişe geçeceğiz. Artık bu bölgenin cazibesi, özellikleri dünyada aranacak düzeyde. Turizmde katma değerin artacağını, dolayısıyla Akdeniz çanağında yatırımcıların artacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Dünyanın en büyük turizm potansiyeli olan şehirler ile Antalya rekabet ediyor”

Antalya'nın turizmdeki yerine değinen Tatar, “Antalya'ya ilk 1988 yılında gelmiştim, biraz geriye baktığımda yıllar nasıl geçiyor hayret ediyorum. Antalya'da bir otelin yapımı için gelmiştim.

Çevrenin çoğu boştu, o zaman işte Antalya bundan 30 sene sonra görecek derlerdi, Türkiye'nin en önemli turizm yeri olacak derlerdi. Neredeyse 30 seneden fazla oldu. 30 sene sonra buradayım. Bu sabah birkaç tesisi ziyaret ettim.

Muhteşem tesisler, muhteşem yatırımlar ve güzel bir alt yapı oluşmuş. Artık dünyanın en büyük turizm potansiyeli olan şehirler ile Antalya rekabet ediyor” diye konuştu.

“'Tatar, Ankara'nın papağanıdır' gibi ithamlarda bulunuyorlar”

Bir gazetecinin "KKTC'de halkın idaresi yok sayılırcasına seçimlere müdahale edildiği söyleniyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Tatar, şunları söyledi:

“Seçimi kaybetmeyi hala hazmedememiş vaziyetteler. Böyle konuşmalar maalesef karşı tarafın yandaşları tarafından yapılmaktadır.

Bizim seçimlerimiz gayet demokratik, YSK tarafından onaylanmıştır. Her seçimde böyle provakeler oluyor. Türkiye Cumhuriyeti ile aynı politikayı paylaşabildiğimiz için mutluyuz. Vizyonun değiştirilmesi için benim ve arkadaşlarımın cesareti ile Kıbrıs'ta yeni ve önemli bir adım atılmıştır. Halkımızın büyük bir bölümünün desteğini aldık.

Yaptığımız çalışmalarla iki devleti dünya gündemine getirebildik. Hazmedemedikleri, eski siyasetin tamamıyla terkediliyor oluşu böyle provakelere sebep oluyor. Oynanan oyun Kıbrıs'tan Türkiye'yi çıkarmaktır. 2004 yılında Türklerin evet demesi, Rumların hayır demesine rağmen tek taraflı olarak Kıbrıs'ı Avrupa Birliği'ne almaları.

Türkiye AB'de olmamasına rağmen Kıbrıs'ı AB'ye alıyorlar. Benim siyasetim Türkiye ile yüzde yüz uyuşmakta. Kıbrıs'ta Akıncı'nın yandaşları 'Tatar, Ankara'nın papağanıdır' gibi ithamlarda bulunuyorlar. Asla bu böyle değildir. Ben Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini korurken aynı zamanda bu siyasetten dolayı tabii ki Türkiye'nin beklentileri, güvenliği ve bekası için mücadele etmekten dolayı gurur duyuyorum.”

“KKTC'yi çok önemseyen bir kurumuz”

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2 gündür Antalya'da. Dolayısıyla bugün kendisi aynı zamanda bir meslektaşımız olması sebebi ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni es geçmeyiz dedi. Bugün buraya gelerek bizlere onur verdi. Antalyalı gazeteciler ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni çok önemseyen bir kurumuz. Dolayısıyla ada bize çok yakın. Adanın Antalya'dan, Antalya'nın da adadan ayrılmaz özellikleri var” dedi.

Tatar'a basın toplantısı sonunda Mevlüt Yeni tarafından plaket takdim edilirken, ayrıca sadece üyelere verilen rozette hediye edildi. Yeni, rozeti alan ilk cumhurbaşkanının KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olduğunu söyledi.

Elifnaz Altürk - Akif Yılmaz

