KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Türkiye'ye daha da sıkı sarılacağız'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47. Yıldönümü öncesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan'ın provokasyon içinde olduğunu belirterek sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı yazılı açıklamada, “20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47. yıldönümünde anavatanımız Türkiye'ye daha da sıkı sarılacağız, bundan aldığımız güçle belirlediğimiz yolda daha kararlı olarak yürümeye devam edeceğiz” dedi.

“Rum-Yunan ikilisi ile bazı küçük çevrelerin çirkin saldırıları ile provokasyonlarını dikkatle izlemekteyiz”

Tatar, “Kıbrıs Türk halkına kurtuluşu, özgürlüğü ve egemenliği sağlayan 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47. yıldönümünü kutlamaya hazırlanırken, Rum-Yunan ikilisi ile bazı küçük çevrelerin çirkin saldırıları ile provokasyonlarını dikkatle izlemekteyiz. Rum liderliği anavatan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyareti ‘yasa dışı' nitelemek küstahlığını gösterirken, uzantıları da bu küstahlığa destek vermektedir” ifadelerini kullandı.

“Yunanistan Başbakanı ile yabancı ülke liderlerinin huzurlarına giderek, saygı duruşunda bulunanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı ve konuşacağı Meclis oturumunu boykot edecek olmaları da oldukça düşündürücü ve esef vericidir” diyen Tatar, “Rum liderliği de bunları ayakta alkışlamakta, övgüler düzmekte, ‘birlikte mücadele' çağrıları yapmaktadır. Tüm bunların aynı merkezler tarafından yönetildiğinin de farkında ve bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Halkımız bu çirkin oyunlara ve provokasyonlara gelmeyecektir”

Tatar, “Ana hedefleri ise Anavatan Türkiye ile aramızda var olan sarsılmaz bağları koparmak, halkımızı yalnızlaştırmak ve istedikleri çözüm şeklini kabul ettirmektir. Halkımız bunları yapanları çok iyi tanımakta olup bu çirkin oyunlara ve provokasyonlara gelmeyecektir. 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 47. yıldönümünde anavatanımız Türkiye'ye daha da sıkı sarılacağız, bundan aldığımız güçle belirlediğimiz yolda daha kararlı olarak yürümeye devam edeceğiz” dedi.

“Boşuna uğraş”

Türkiye ve Türk askerinden asla vazgeçmeyeceklerini tüm dünyaya ilan eden Tatar, “Devam etmekte olan Kapalı Maraş açılımımız ile Cenevre'de ilk kez müzakere masasına koyduğumuz egemen eşit 2 devlete dayalı çözüm önerimizden rahatsız olanların bunları engellemek için harekete geçtiklerini, her yolu ve yöntemi kullandıklarını görmekteyiz. Ama boşuna uğraş. Ne kapalı Maraş açılımından ne de egemen eşit 2 devletin varlığına dayalı çözüm önerimizden vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Anastasiadis gerçekleri gizleyemez”

Tatar, “Kıbrıs'ta yaşanan gerçekleri gizleyip dünyayı aldatma gayretkeşliğini sürdüren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis yaptığı açıklamada ‘Türkiye'nin Kıbrıs'ı Türk mandasına dönüştürmek istediğini' ileri sürmektedir” dedi.

“Anastasiadis, tarihe bakmalı ve öyle konuşmalıdır” ifadelerini kullanan Tatar, “Akritas Planı doğrultusunda başlayan Kanlı Noel saldırıları Kıbrıs'ı Yunan mandası yapmak içindi. Yunan Cuntası tarafından düzenlenen 15 Temmuz 1974 darbesinin hedefi de Kıbrıs'ı Yunan mandası yapmaktı. Türkiye ise gerçekleştirdiği Barış Harekatı ile Kıbrıs'ın Yunan mandası olmasını engellemiş, adaya barışı ve huzuru getirmiştir” ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevgiyle bekliyoruz"

Erdoğan'ın yarın aralarında olacağını aktaran Tatar, “Kıbrıs Türk halkı tarafından büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılanacak, her türlü çirkin saldırı ile provokasyon bir avuç azınlık ise utanç içinde kalacaktır'' dedi.

Emir Abdurrahman Bulut

