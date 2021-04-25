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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye'ye geliyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye'ye geliyor
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye'ye geliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Türkiye'ye ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 26 Nisan 2021 tarihinde ülkemize çalışma ziyaretinde bulunacaktır. Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yansıra, 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre'de düzenlenecek ‘Gayriresmi 5+Birleşmiş Milletler Toplantısı da dahil olmak üzere, Kıbrıs meselesine dair son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunacaktır” denildi.

Mehmet Kalay


 

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