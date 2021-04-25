KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yarın Ankara'ya gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de yapılacak 5+BM gayriresmî toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere yarın sabah Ankara'ya gidiyor. Yarın sabah 09.30'da özel uçakla Ankara'ya hareket edecek olan Tatar'a, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile müzakere heyeti eşlik edecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile saat 14.00'te görüşecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindeki heyet daha sonra Cenevre'ye hareket edecek

Emir Abdurrahman Bulut

