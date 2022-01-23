KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan 'sandığa gidin' çağrısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, milletvekilliği erken genel seçimi için eşi Sibel Tatar ile birlikte başkent Lefkoşa'da yer alan Şehit Tuncer İlkokulu'ndaki 145 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy verme işleminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Tatar, “Pandemi döneminde Covid-19 koşullarına rağmen son 2 yıldır Kıbrıs Türk halkı büyük bir mücadele vermiştir. Bu bağlamda bütün bu süreçlerde elbette önemli sıkıntılar yaşadık. Ama hep birlikte mücadele ettik” dedi.

Covid-19 koşullarına bağlı olarak seçime katılımda sıkıntılar olabileceğini ifade eden Tatar, “Ben bir kez daha halkımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum, bu çok önemli bir seçim. Mümkün olduğunca herkes maskesini taksın, mesafeli bir şekilde ve alınacak tedbirlerle oyunu kullansın. Çünkü kolay kolay bir seçim yapılmaz. Seçimin yapılabilmesi için büyük bir zaman dilimi gereklidir" diye konuştu.

“Dileğimiz ve temennimiz sandıktan bir iradenin çıkmasıdır” şeklinde konuşan Tatar, “Herkes sandığa gitsin oyunu kullansın gerçek irade ortaya çıksın. Bizim için önemli olan Kıbrıs Türk halkının kendi demokrasisi içerisinde, burada örnek bir davranışla bütün dünyaya vereceğimiz mesajdır" dedi.

Yurt dışında on binlerce Kıbrıslı Türkün yaşadığını anımsatan Tatar, “Keşke yasalar düzenlenebilse de bu vatandaşlarımız da oylarını kullanabilse” dedi. Tatar, demokratik seçim sürecine katılanlara ve basın mensuplarına teşekkür ederek, seçim sonuçlarının KKTC halkına hayırlı olmasını da diledi.

Emir Abdurrahman Bulut

