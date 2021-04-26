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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan taziye için teşekkür mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan taziye için teşekkür mesajı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan taziye için teşekkür mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Babam Rüstem Tatar’ın vefatı nedeniyle arayıp acımızı paylaşan, mesaj ve çiçek gönderen herkese kendim ve ailem adına çok teşekkür ederim” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak olan 5+BM Konferansı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gitmişti. Tatar, Ankara'dan Cenevre'ye hareketi öncesi yayınladığı mesajında babası Rüstem Tatar'ın vefatı nedeniyle yapılan taziyelere değinerek, “Babam Rüstem Tatar'ın vefatı nedeniyle arayıp acımızı paylaşan, mesaj ve çiçek gönderen herkese kendim ve ailem adına çok teşekkür ederim” dedi.

Cenevre'deki 5+BM toplantısına da değinen Tatar, “Bugün, Cenevre'de düzenlenecek olan 5+BM toplantısı için yola çıkarken, ulusal davamızı ve iki eşit egemen devletin işbirliğine dayalı yeni vizyonumuzu ekibimizle birlikte temsil etmenin sorumluluğunun bilinci içerisindeyim. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

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