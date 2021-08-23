KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu iptal edildi

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kapalı Maraş'ın açılması sonrası bazı Kıbrıslı Türk siyasilerin pasaportlarını iptal edileceğini duyurmuştu.

Rum Kurulu, bugünkü yaptığı toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da aralarında bulunan 14 Kıbrıslı Türk'ün Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iptal etti.

Toplantı sonrası açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Bakanlar Kurulu'nun “KKTC Bakanlar Kurulu'nda yer alan ve Maraş açılımında ön plana çıkanların, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iptal etmeye, yenilemeyi reddetmeye veya Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu vermemeye karar verdiğini" açıkladı.

Emir Abdurrahman Bulut

